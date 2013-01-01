Великолепный век. Сезон 3. Серия 18
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
18-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Повелитель приходит в себя и доверяет расследование об отравлении Айясу-паше. Во дворце Мустафы появляется шпион, из-за чего Махидевран усиливает контроль за шехзаде. Хюррем назначает Ибрагиму встречу-ловушку, после которой на Паргалы совершается покушение.

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8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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