Великолепный век Сезон 3 Серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Повелитель приходит в себя и доверяет расследование об отравлении Айясу-паше. Во дворце Мустафы появляется шпион, из-за чего Махидевран усиливает контроль за шехзаде. Хюррем назначает Ибрагиму встречу-ловушку, после которой на Паргалы совершается покушение.



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