Великолепный век Сезон 3 Серия 33 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сулейман переживает, что от Мустафы до сих пор нет вестей, и собирает новый совет. Судьбу Хатидже определяет повелитель — по его мнению, женщина должна выйти замуж, но Хюррем убеждает мужа отложить свадьбу на время. Между тем Михримах узнает о новых отношениях Бали-бея, однако сам воин не понимает, что ему делать со своей жизнью.



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