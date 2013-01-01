Великолепный век. Сезон 3. Серия 33
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
33-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 33 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Сулейман переживает, что от Мустафы до сих пор нет вестей, и собирает новый совет. Судьбу Хатидже определяет повелитель — по его мнению, женщина должна выйти замуж, но Хюррем убеждает мужа отложить свадьбу на время. Между тем Михримах узнает о новых отношениях Бали-бея, однако сам воин не понимает, что ему делать со своей жизнью.

Будут ли дочь османского правителя и Бали-бей вместе, узнаем в очередном эпизоде исторической мелодрамы «Великолепный век» — 33 серия 3 сезона ждет вас на Wink уже сейчас!

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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