Великолепный век Сезон 3 Серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 3. Серия 14
3-й сезон
14-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

На жизнь шехзаде Мехмеда совершается покушение — сын Султана при смерти. Хюррем в отчаянии пытается спасти любимого наследника. Мустафа сильнее расстраивает отца, и положение Мехмеда только усугубляет отношения с повелителем. Выйдя замуж, Нигяр узнает, что ее дочь жива. Тем временем Хюррем находит новый способ раз и навсегда избавиться от Фирузе...

Что замышляет хасеки, узнаете в 14 серии 3 сезона остросюжетной исторической драмы. Турецкий сериал «Великолепный век» смотреть онлайн можно прямо сейчас только на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

