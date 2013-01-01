Великолепный век. Сезон 3. Серия 17
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
17-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

Михримах впадает в депрессию и не выходит из комнаты. Вражда между Ибрагимом и Хюррем переходит в открытую и доселе невиданную кровавую войну. Повелитель теряет сознание из-за отравления, а Хюррем начинает подозревать ближайшее окружение в измене.

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Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»