Великолепный век Сезон 3 Серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Михримах впадает в депрессию и не выходит из комнаты. Вражда между Ибрагимом и Хюррем переходит в открытую и доселе невиданную кровавую войну. Повелитель теряет сознание из-за отравления, а Хюррем начинает подозревать ближайшее окружение в измене.



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