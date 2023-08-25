Великолепный век. Сезон 3. Серия 20
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
20-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

В Манисе скорбные вести — шехзаде Сулейман заболевает оспой. Мустафа подозревает, что болезнь неслучайна. Тем временем Хюррем и Рустем-ага готовят новый план борьбы.

Выживет ли маленький сын Мустафы, узнаем в 20 серии 3 сезона исторического сериала «Великолепный век», смотреть онлайн на русском языке который можно прямо сейчас только на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»