Великолепный век Сезон 3 Серия 20 смотреть онлайн бесплатно

В Манисе скорбные вести — шехзаде Сулейман заболевает оспой. Мустафа подозревает, что болезнь неслучайна. Тем временем Хюррем и Рустем-ага готовят новый план борьбы.



Выживет ли маленький сын Мустафы, узнаем в 20 серии 3 сезона исторического сериала «Великолепный век»


