Великолепный век Сезон 3 Серия 32 смотреть онлайн бесплатно

Шах приходит на поклон к Сулейману и узнает, что повелитель в курсе темных дел Хатидже — она держала в секрете местонахождение золота покойного Ибрагима. Хасеки находит способ избавиться от сестры Султана, подобрав ей подходящую партию. Но это не все заботы Хюррем — женщина застает Михримах в обществе Бали-бея и остается крайне недовольна их общением.



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