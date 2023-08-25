Великолепный век. Сезон 3. Серия 32
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
32-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 32 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Шах приходит на поклон к Сулейману и узнает, что повелитель в курсе темных дел Хатидже — она держала в секрете местонахождение золота покойного Ибрагима. Хасеки находит способ избавиться от сестры Султана, подобрав ей подходящую партию. Но это не все заботы Хюррем — женщина застает Михримах в обществе Бали-бея и остается крайне недовольна их общением.

Каким будет следующий ход жены османского правителя, узнаем в новом эпизоде сериала «Великолепный век» — 32 серия 3 сезона ждет вас на Wink прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»