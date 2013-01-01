Великолепный век. Сезон 3. Серия 8
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
8-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Хюррем узнает правду о Фирузе. Мустафа вместе с матерью отправляется в санджак — воспоминания молодости охватывают Махидевран. Хатидже празднует победу — спесивая русская рабыня получила по заслугам. Но супруга Султана намерена избавиться от ненавистной соперницы…

Охладело ли сердце Султана к супруге, узнаем в 8 серии 3 сезона исторической остросюжетной драмы. Оформляйте подписку и смотрите турецкий сериал «Великолепный век» онлайн на русском языке только на Wink!

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Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»