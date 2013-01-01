Великолепный век Сезон 3 Серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Хюррем узнает правду о Фирузе. Мустафа вместе с матерью отправляется в санджак — воспоминания молодости охватывают Махидевран. Хатидже празднует победу — спесивая русская рабыня получила по заслугам. Но супруга Султана намерена избавиться от ненавистной соперницы…



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