Великолепный век Сезон 3 Серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Страсти накаляются — вражда Хюррем и Хатидже только усиливается. Тем временем Ибрагим расправляется со своими противниками и врагами, дабы не потерять доверие и дружбу Султана Сулеймана. Чудом выжившая Нигяр начинает вести двойную игру — жажда мести овладевает ею...



К чему приведет противостояние двух великий султанш, узнаем в очередном эпизоде турецкого сериала. Оформляйте подписку на Wink, чтобы бесплатно смотреть «Великолепный век» — 3 сезон 5 серия ждет вас уже сейчас!

