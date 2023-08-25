Великолепный век. Сезон 3. Серия 5
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
5-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

Страсти накаляются — вражда Хюррем и Хатидже только усиливается. Тем временем Ибрагим расправляется со своими противниками и врагами, дабы не потерять доверие и дружбу Султана Сулеймана. Чудом выжившая Нигяр начинает вести двойную игру — жажда мести овладевает ею...

К чему приведет противостояние двух великий султанш, узнаем в очередном эпизоде турецкого сериала. Оформляйте подписку на Wink, чтобы бесплатно смотреть «Великолепный век» — 3 сезон 5 серия ждет вас уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»