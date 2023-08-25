Великолепный век. Сезон 3. Серия 6
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
6-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Тщательно скрываемая тайна о загадочной наложнице Султана уже близка к раскрытию. Гюльшах бросают в темницу, но служанка успевает предупредить только Нигяр-калфу. Поверив в очередную оплошность Гюльшах, Хюррем придумывает способ, как избавится от нерадивой помощницы.

Попадется ли Гюльшах в ловушку супруги Султана, расскажет 6 серия 3 сезона исторической драмы. Смотреть сериал «Великолепный век» онлайн на русском бесплатно можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»