Великолепный век Сезон 3 Серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Тщательно скрываемая тайна о загадочной наложнице Султана уже близка к раскрытию. Гюльшах бросают в темницу, но служанка успевает предупредить только Нигяр-калфу. Поверив в очередную оплошность Гюльшах, Хюррем придумывает способ, как избавится от нерадивой помощницы.



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