Сериал Великолепный век 1 сезон (2011 года) смотреть онлайн

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1 сезон нашумевшего турецкого сериала о великом султане Османской империи. Когда Сулейман Великолепный взошел на престол, как уживаются между собой многочисленные жены правителя и кто победит в борьбе за его сердце — оставайтесь на Wink, чтобы сериал «Великолепный век» смотреть онлайн прямо сейчас! 1 сезон проекта рассказывает историю юной славянской девушки Александры.



Посл�е неудачной попытки побега из турецкого плена она понимает, что ее единственный шанс на счастье — стать любимой женой будущего султана и родить ему наследника. Однако мать Сулеймана Валиде Султан и его первая жена Махидевран недовольны переменами: влюбленный в другую муж — угроза стабильности для всей империи. Объединившись, женщины пытаются помешать Александре, позже получившей имя Хюррем, установить влияние и нарушить ход истории.



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