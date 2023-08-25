Великолепный век Сезон 1 Серия 23 смотреть онлайн бесплатно

В гареме переполох — в покоях Хюррем находят израненную Гюльнихаль. Гульшах осознает свой промах и рассказывает обо всем своей госпоже, за что получает жестокое наказание. Махидевран в жуткой депрессии — она боится, что подозрения падут на нее, вспоминая ошибки прошлого. Весь дворец живет в страхе, ведь убийцу и нападавшего так и не нашли.



