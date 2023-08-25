Великолепный век. Сезон 1. Серия 23
Wink
Сериалы
Великолепный век
1-й сезон
23-я серия
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Великолепный век Сезон 1 Серия 23 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

В гареме переполох — в покоях Хюррем находят израненную Гюльнихаль. Гульшах осознает свой промах и рассказывает обо всем своей госпоже, за что получает жестокое наказание. Махидевран в жуткой депрессии — она боится, что подозрения падут на нее, вспоминая ошибки прошлого. Весь дворец живет в страхе, ведь убийцу и нападавшего так и не нашли.

Раскроется ли тайна Гульшах и поверит ли Сулейман в невиновность супруги, узнаем в 23 серии 1 сезона. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть «Великолепный век» онлайн бесплатно в хорошем качестве прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»