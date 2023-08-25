WinkСериалыВеликолепный век1-й сезон8-я серия
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+
Великолепный век Сезон 1 Серия 8 смотреть онлайн бесплатно
Хюррем хочет узнать, с кем султан провел ту ночь, когда у нее случились роды. Валиде начинает подозревать Хатидже в отношениях с кем-то, но Хюррем выручает сестру султана. Сама фаворитка наконец узнает, что Сулейман жалует Гюльнихаль, и избивает служанку. После того, как султан приподносит Гюльнихаль дорогой подарок, Хюррем решает изуродовать ее. Тем временем Валиде подбирает мужа для дочери — узнав об этом, Хатидже теряет сознание и впадает в бред.
Свершится ли брак по расчету и сможет ли Хюррем сохранить свою власть над султаном? Чтобы узнать это, продолжайте смотреть «Великолепный век» — 8 серия 1 сезона уже доступна онлайн на Wink.
СтранаТурция
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Дурул
Тайлан
- Режиссёр
Ямур
Тайлан
- Режиссёр
Мерт
Байкал
- Актёр
Халит
Эргенч
- Актриса
Мерьем
Узерли
- Актриса
Нур
Феттахолу
- Актёр
Мехмет
Гюнсюр
- Актриса
Небахат
Чехре
- Актриса
Сельма
Эргеч
- Актёр
Окан
Ялабык
- Актриса
Селен
Озтюрк
- Актёр
Селим
Байрактар
- Актёр
Энгин
Озтюрк
- Сценарист
Мераль
Окай
- Сценарист
Йылмаз
Шахин
- Продюсер
Тимур
Савджи
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- Оператор
Эрджан
Озкан
- Оператор
Бурак
Канбир
- Композитор
Айтекин
Аташ
- Композитор
Фахир
Атакоглу