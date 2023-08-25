Великолепный век Сезон 1 Серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 1. Серия 8
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Хюррем хочет узнать, с кем султан провел ту ночь, когда у нее случились роды. Валиде начинает подозревать Хатидже в отношениях с кем-то, но Хюррем выручает сестру султана. Сама фаворитка наконец узнает, что Сулейман жалует Гюльнихаль, и избивает служанку. После того, как султан приподносит Гюльнихаль дорогой подарок, Хюррем решает изуродовать ее. Тем временем Валиде подбирает мужа для дочери — узнав об этом, Хатидже теряет сознание и впадает в бред.

Свершится ли брак по расчету и сможет ли Хюррем сохранить свою власть над султаном? Чтобы узнать это, продолжайте смотреть «Великолепный век» — 8 серия 1 сезона уже доступна онлайн на Wink.

Турция
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Full HD
101 мин / 01:41

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

