Великолепный век Сезон 1 Серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Маленький Мехмед случайно падает в бассейн, откуда его спасает Махидевран. Садыка планирует убить султана во время хальвета, но новость о происшествии не дает ей исполнить задуманное. Художник, расписывающий дворец Ибрагима и Хатидже, узнает Александру-Хюррем. Та тем временем видит, что Садыка стала любимицей Сулеймана, и хочет избавиться от конкурентки. Махидевран плохо себя чувствует, и ее служанка заявляет, что девушка беременна. Султан соглашается на написание своего портрета. Хюррем узнает, что тоже вновь ждет ребенка.



