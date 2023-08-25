Великолепный век Сезон 1 Серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 1. Серия 16
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Маленький Мехмед случайно падает в бассейн, откуда его спасает Махидевран. Садыка планирует убить султана во время хальвета, но новость о происшествии не дает ей исполнить задуманное. Художник, расписывающий дворец Ибрагима и Хатидже, узнает Александру-Хюррем. Та тем временем видит, что Садыка стала любимицей Сулеймана, и хочет избавиться от конкурентки. Махидевран плохо себя чувствует, и ее служанка заявляет, что девушка беременна. Султан соглашается на написание своего портрета. Хюррем узнает, что тоже вновь ждет ребенка.

Сможет ли Садыка остаться во дворце и узнает ли Хюррем Луку? Чтобы узнать ответы, предлагаем вам смотреть «Великолепный век» — 16 серия 1 сезона доступна на портале Wink.

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

