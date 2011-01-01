Великолепный век Сезон 1 Серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Султан намерен отослать Хюррем с дочерью в старый дворец. Ибрагим возвращается в столицу вместе с семьей; Сулейман соглашается на брак визиря с Хатидже. Хюррем просит сестру султана помочь оправдать ее. Жена Ферхата-паши Бейхан Султан пытается защитить супруга. Хюррем надеется, что друг и советник султана Ибрагим поможет ей доказать свою невиновность. Но тот настроен скептически, хотя верит в невиновность девушки, которую подтверждает и одна из наложниц. Тогда Ибрагим решает договориться с Хюррем. Тем временем в Стамбул приезжает ее давний знакомый...



Сможет ли Хюррем вернуть свое доброе имя и авторитет? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть «Великолепный век» — 1 сезон 14 серия уже доступна онлайн на Wink.



Сериал Великолепный век 1 сезон 14 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.