Великолепный век Сезон 1 Серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 1. Серия 14
Wink
Сериалы
Великолепный век
1-й сезон
14-я серия
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

О сериале

Султан намерен отослать Хюррем с дочерью в старый дворец. Ибрагим возвращается в столицу вместе с семьей; Сулейман соглашается на брак визиря с Хатидже. Хюррем просит сестру султана помочь оправдать ее. Жена Ферхата-паши Бейхан Султан пытается защитить супруга. Хюррем надеется, что друг и советник султана Ибрагим поможет ей доказать свою невиновность. Но тот настроен скептически, хотя верит в невиновность девушки, которую подтверждает и одна из наложниц. Тогда Ибрагим решает договориться с Хюррем. Тем временем в Стамбул приезжает ее давний знакомый...

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

