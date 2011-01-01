Великолепный век Сезон 1 Серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Слуги султана застают Ибрагима врасплох во время встречи с Хатидже. Сулейман устраивает другу испытание перед важным назначением. Это честь и высокий статус — но не навредит ли Ибрагиму почетный пост? Болезнь Мехмеда-Челеби подтверждается, но султан не намерен отменять его свадьбу с Хатидже. Отчаявшийся Ибрагим решает покинуть Стамбул. Сын Махидевран Мустафа болен, и в гареме подозревают, что мальчик заразился чахоткой. Поддавшись уговорам матери, Сулейман восстанавливает отношения с Махидевран.



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