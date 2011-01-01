Великолепный век. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Великолепный век
1-й сезон
12-я серия
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 1 Серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Слуги султана застают Ибрагима врасплох во время встречи с Хатидже. Сулейман устраивает другу испытание перед важным назначением. Это честь и высокий статус — но не навредит ли Ибрагиму почетный пост? Болезнь Мехмеда-Челеби подтверждается, но султан не намерен отменять его свадьбу с Хатидже. Отчаявшийся Ибрагим решает покинуть Стамбул. Сын Махидевран Мустафа болен, и в гареме подозревают, что мальчик заразился чахоткой. Поддавшись уговорам матери, Сулейман восстанавливает отношения с Махидевран.

Разрушена ли любовь Ибрагима и Хатидже и что за болезнь распространяется во дворце? Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть «Великолепный век» — 12 серия уже доступна онлайн в хорошем качестве.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»