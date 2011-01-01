Великолепный век Сезон 1 Серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Хюррем шокирована появлением Луки, к ней возвращаются воспоминания о пережитых ужасах. Хатидже не понимает, что случилось. Махидевран просит у Валиде разрешения занять покои Хатидже; узнав об этом, Хюррем уговаривает султана перевезти туда ее саму. Ибрагим и Хатидже хотят отдать Садыку в жены Матракчи. Ахмед-паша поднимает восстание в Египте; султан намерен сурово расправиться с ним. Он просит Хюррем позировать с ним вместе для художника, но Хюррем напугана возможностью раскрытия тайны.



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