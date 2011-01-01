Великолепный век. Сезон 1. Серия 18
Wink
Сериалы
Великолепный век
1-й сезон
18-я серия
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 1 Серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

Сюжет

Хюррем шокирована появлением Луки, к ней возвращаются воспоминания о пережитых ужасах. Хатидже не понимает, что случилось. Махидевран просит у Валиде разрешения занять покои Хатидже; узнав об этом, Хюррем уговаривает султана перевезти туда ее саму. Ибрагим и Хатидже хотят отдать Садыку в жены Матракчи. Ахмед-паша поднимает восстание в Египте; султан намерен сурово расправиться с ним. Он просит Хюррем позировать с ним вместе для художника, но Хюррем напугана возможностью раскрытия тайны.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»