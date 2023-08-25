Великолепный век Сезон 1 Серия 24 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 1. Серия 24
Желая избавиться от Хюррем, Ибрагим находит возможность досадить заклятому врагу. Узнав о совместном прошлом Александры и Луки, великий визирь начинает активно следить за госпожой, привлекая в помощь Нигяр-калфу. Хюррем не подозревает подвоха, но развязка близка…

Что предпримет Ибрагим, чтобы раз и навсегда избавиться от ненавистной ему госпожи? Смотрите заключительный эпизод 1 сезона бесплатно на Wink — 24 серия турецкой драмы «Великолепный век» онлайн в хорошем качестве доступна уже сейчас!

Турция
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Full HD
99 мин / 01:39

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

