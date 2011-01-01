Великолепный век Сезон 1 Серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Виктория спасает детей султана из огня. За это Валиде делает ее своей личной служанкой и обращает в ислам под именем Садыка. Хюррем пытается вернуть расположение султана, но он не обращает на нее внимания. Армия отправляется в поход на Родос, и Хатидже не успевает попрощаться с Ибрагимом. Вскоре приходит весть о гибели султана; Хюррем рожает девочку, которую называют Михримах.



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