Великолепный век. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Великолепный век
1-й сезон
10-я серия
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 1 Серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

Сюжет

Виктория спасает детей султана из огня. За это Валиде делает ее своей личной служанкой и обращает в ислам под именем Садыка. Хюррем пытается вернуть расположение султана, но он не обращает на нее внимания. Армия отправляется в поход на Родос, и Хатидже не успевает попрощаться с Ибрагимом. Вскоре приходит весть о гибели султана; Хюррем рожает девочку, которую называют Михримах.

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Информация

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»