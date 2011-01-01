Великолепный век Сезон 1 Серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Наступает день свадьбы Ибрагима и Хатидже. В разгар празднования у Хюррем начинаются роды. На свет появляется мальчик, которому султан дает имя Селим. Махидевран тяжело переживает это событие и напоминает Хюррем, что наследником все еще является ее сын Мустафа. Султан делает Хюррем романтический подарок во время пикника. Вся семья султана отправляется посмотреть на новый дворец Хатидже. Валиде не нравится интерьер дворца; Сулейман приглашает художника на торжественный ужин.



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