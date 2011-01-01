Великолепный век Сезон 1 Серия 17 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Наступает день свадьбы Ибрагима и Хатидже. В разгар празднования у Хюррем начинаются роды. На свет появляется мальчик, которому султан дает имя Селим. Махидевран тяжело переживает это событие и напоминает Хюррем, что наследником все еще является ее сын Мустафа. Султан делает Хюррем романтический подарок во время пикника. Вся семья султана отправляется посмотреть на новый дворец Хатидже. Валиде не нравится интерьер дворца; Сулейман приглашает художника на торжественный ужин.
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Сериал Великолепный век 1 сезон 17 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаТурция
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
- Режиссёр
Дурул
Тайлан
- Режиссёр
Ямур
Тайлан
- Режиссёр
Мерт
Байкал
- Актёр
Халит
Эргенч
- Актриса
Мерьем
Узерли
- Актриса
Нур
Феттахолу
- Актёр
Мехмет
Гюнсюр
- Актриса
Небахат
Чехре
- Актриса
Сельма
Эргеч
- Актёр
Окан
Ялабык
- Актриса
Селен
Озтюрк
- Актёр
Селим
Байрактар
- Актёр
Энгин
Озтюрк
- Сценарист
Мераль
Окай
- Сценарист
Йылмаз
Шахин
- Продюсер
Тимур
Савджи
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- Оператор
Эрджан
Озкан
- Оператор
Бурак
Канбир
- Композитор
Айтекин
Аташ
- Композитор
Фахир
Атакоглу