Великолепный век Сезон 1 Серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Раздосадованный событиями, произошедшими накануне, Сулейман приказывает на сей раз привести к нему русскую рабыню. После первой ночи он окончательно очарован и начинает проводить дни напролет вместе с Александрой. Этим недовольны и его фаворитка Махидевран, и мать султана Валиде. Она приказывает отправить неугодную рабыню в темницу, пока бывшая любимая наложница пытается вернуть внимание Сулеймана. Тем временем во владениях империи не все спокойно: Венгрия перестала платить налоги, а сирийцы поднимают восстание...



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