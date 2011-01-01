Великолепный век. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Великолепный век
1-й сезон
2-я серия
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 1 Серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

Сюжет

Раздосадованный событиями, произошедшими накануне, Сулейман приказывает на сей раз привести к нему русскую рабыню. После первой ночи он окончательно очарован и начинает проводить дни напролет вместе с Александрой. Этим недовольны и его фаворитка Махидевран, и мать султана Валиде. Она приказывает отправить неугодную рабыню в темницу, пока бывшая любимая наложница пытается вернуть внимание Сулеймана. Тем временем во владениях империи не все спокойно: Венгрия перестала платить налоги, а сирийцы поднимают восстание...

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»