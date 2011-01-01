Великолепный век Сезон 1 Серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1520 год. Султан Османской Империи Селим I умирает, и приходит время его сыну взойти на престол. Сулейман приезжает в Стамбул, а в это же время в столицу привозят рабыню, захваченную крымскими татарами, — Александру. Против воли она становится наложницей нового султана. Попав в гарем, девушка решает использовать эту возможность, чтобы добиться положения и богатства. Ее замечает султан Сулейман и сразу проникается симпатией. Однако мать и фаворитка правителя настроены помешать Александре: после торжества во дворце они проворачивают свой план...



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