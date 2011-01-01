Великолепный век. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Великолепный век
1-й сезон
15-я серия
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 1 Серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

Сюжет

Ибрагим хочет, чтобы Хюррем помирилась с Махидевран и Валиде. Садыка намерена стать фавориткой султана и просит помощи у Хюмбюля. Мехмед скучает по матери, и Хатидже уговаривает Хюррем согласиться на условия Ибрагима и вернуться во дворец. Там вовсю идет подготовка к празднованию помолвки сестры султана и великого визиря. Махидевран в ярости из-за того, что Хюррем вновь занимает место любимицы. Сулейман делает щедрый подарок Ибрагиму и Хатидже. Валиде планирует сблизить сына с Садыкой.

Чем закончится торжество и вернет ли Хюррем статус фаворитки? Продолжайте смотреть «Великолепный век» — 1 сезон 15 серия доступна в хорошем качестве на портале Wink.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»