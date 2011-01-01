Великолепный век Сезон 1 Серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ибрагим хочет, чтобы Хюррем помирилась с Махидевран и Валиде. Садыка намерена стать фавориткой султана и просит помощи у Хюмбюля. Мехмед скучает по матери, и Хатидже уговаривает Хюррем согласиться на условия Ибрагима и вернуться во дворец. Там вовсю идет подготовка к празднованию помолвки сестры султана и великого визиря. Махидевран в ярости из-за того, что Хюррем вновь занимает место любимицы. Сулейман делает щедрый подарок Ибрагиму и Хатидже. Валиде планирует сблизить сына с Садыкой.



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