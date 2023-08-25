Великолепный век Сезон 1 Серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Султану предстоит сделать поистине трудный выбор — казнить мужа любимой сестры, сохранив верность закону, или же помиловать Ферхата-пашу, выбрав семейное счастье. В гарем привозят новых наложниц в подарок Султану Сулейману. Хюррем в отчаянии — мысли об изменах любимого заставляют пойти девушку на рискованный шаг.



Что предпримет Хюррем, узнаем в 21 серии 1 сезона турецкой драмы «Великолепный век». Смотреть онлайн в хорошем качестве сериал можно по подписке на Wink уже сейчас!

