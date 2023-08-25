Великолепный век Сезон 1 Серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 1. Серия 21
Сериалы
Великолепный век
1-й сезон
21-я серия
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

О сериале

Султану предстоит сделать поистине трудный выбор — казнить мужа любимой сестры, сохранив верность закону, или же помиловать Ферхата-пашу, выбрав семейное счастье. В гарем привозят новых наложниц в подарок Султану Сулейману. Хюррем в отчаянии — мысли об изменах любимого заставляют пойти девушку на рискованный шаг.

Что предпримет Хюррем, узнаем в 21 серии 1 сезона турецкой драмы «Великолепный век». Смотреть онлайн в хорошем качестве сериал можно по подписке на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

