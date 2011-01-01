Великолепный век Сезон 1 Серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Во время беспорядков и осады дворца Лука получает ранение, а Хатидже теряет ребенка. Сулейман возвращается в Стамбул, подавляет бунт и казнит виновных. Махидевран благодарна Хюррем за заботу о Мустафе. Та объявляет награду любому, кто отыщет ее изумруд. Султан благодарен художнику за защиту его семьи и предлагает Луке остаться в столице. Хатидже в отчаянии и не знает, как жить дальше. Хюррем пытается заставить Луку покинуть Стамбул.



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