Великолепный век. Сезон 1. Серия 20
Wink
Сериалы
Великолепный век
1-й сезон
20-я серия
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 1 Серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

Сюжет

Во время беспорядков и осады дворца Лука получает ранение, а Хатидже теряет ребенка. Сулейман возвращается в Стамбул, подавляет бунт и казнит виновных. Махидевран благодарна Хюррем за заботу о Мустафе. Та объявляет награду любому, кто отыщет ее изумруд. Султан благодарен художнику за защиту его семьи и предлагает Луке остаться в столице. Хатидже в отчаянии и не знает, как жить дальше. Хюррем пытается заставить Луку покинуть Стамбул.

Чем обернутся тайные игры и кто станет жертвой дворцовых интриг? Чтобы узнать финал, предлагаем смотреть «Великолепный век» — 20 серия 1 сезона доступна к просмотру на Wink.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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