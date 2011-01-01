Великолепный век. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Великолепный век
1-й сезон
3-я серия
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 1 Серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

Сюжет

Счастье султана и его любимицы омрачается плохими вестями из Венгрии. Тем временем Сулейман строит планы по захвату Белграда. В гареме плетутся интриги: Махидевран Султан узнает, что беременна, и требует у Александры вернуть перстень, подаренный султаном. Чтобы приблизиться к правителю, русская наложница просит обратить ее в мусульманскую веру. Ее просьба исполнена, и султан дает ей имя Хюррем. У фаворитки все же пропадает кольцо, и советник султана Ибрагим начинает расследование. В это время у него самого зарождаются чувства к сестре султана Хатидже.

Сможет ли Махидевран вновь стать любимицей благодаря ребенку? Продолжайте смотреть «Великолепный век» — 3 серия уже доступна на на портале Wink.

Сериал Великолепный век 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»