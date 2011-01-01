Великолепный век Сезон 1 Серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Счастье султана и его любимицы омрачается плохими вестями из Венгрии. Тем временем Сулейман строит планы по захвату Белграда. В гареме плетутся интриги: Махидевран Султан узнает, что беременна, и требует у Александры вернуть перстень, подаренный султаном. Чтобы приблизиться к правителю, русская наложница просит обратить ее в мусульманскую веру. Ее просьба исполнена, и султан дает ей имя Хюррем. У фаворитки все же пропадает кольцо, и советник султана Ибрагим начинает расследование. В это время у него самого зарождаются чувства к сестре султана Хатидже.



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