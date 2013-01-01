Великолепный век Сезон 3 Серия 34 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сулейман собирается в новый поход — на сей раз на Молдавию. Хатидже и Шах узнают о новой стройке, которую собирается развернуть Хюррем, и мечтают избавиться от жены османского повелителя. Тем временем слуги сообщают Султанше, что Шехзаде сбежал от придворных и пропал. Михримах продолжает ревновать Бали-бея и случайно ранит влюбленную в него девушку.



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