Великолепный век. Сезон 3. Серия 2
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
2-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

Враги начинают действовать — во дворце появляется строгая и почитающая законы Афифе-хатун. Хатидже, Махидевран и Гульфем объединяются, чтобы избавиться от Хюррем. Под рукой злостной госпожи оказывается Фирузе…

Какой план готовят сторонники Хатидже, узнаете в 2 серии 3 сезона турецкой остросюжетной драмы. Смотреть сериал «Великолепный век» можно уже сейчас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»