Великолепный век. Сезон 3. Серия 15
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
15-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

Тайна Фирузе открывается Султану — Хюррем вновь победила, а соперницу высылают из дворца. Махидевран обеспокоена поведением сына, и обращается за помощью к Ибрагиму-паше, предлагая ему объединиться против Хюррем.

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Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»