Великолепный век Сезон 3 Серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Тайна Фирузе открывается Султану — Хюррем вновь победила, а соперницу высылают из дворца. Махидевран обеспокоена поведением сына, и обращается за помощью к Ибрагиму-паше, предлагая ему объединиться против Хюррем.



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