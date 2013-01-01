Великолепный век. Сезон 3. Серия 24
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
24-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 24 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

Сюжет

Хатидже до сих пор не может прийти в себя после смерти мужа. Во дворце Сулеймана идет подготовка к празднику, что окончательно приводит в ярость вдову Ибрагима. Тем временем на Бали-бея нападают люди папы Римского.

Каким будет следующий шаг Сулеймана, увидим в очередном эпизоде мелодрамы. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Великолепный век» — смотреть онлайн 24 серию 3 сезона можно уже сейчас!

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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