Великолепный век Сезон 3 Серия 24 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Хатидже до сих пор не может прийти в себя после смерти мужа. Во дворце Сулеймана идет подготовка к празднику, что окончательно приводит в ярость вдову Ибрагима. Тем временем на Бали-бея нападают люди папы Римского.



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