Великолепный век Сезон 3 Серия 22 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 3. Серия 22
Великолепный век
3-й сезон
22-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Ибрагим снова строит планы по уничтожению Хюррем, однако визирь не подозревает, что его желаниям не суждено сбыться. Мустафа во время визита на ферму погружается в воспоминания, а тем временем Султан просит Паргалы переночевать во дворце, и тот с радостью принимает предложение.

Что же задумал Сулейман, увидим в 22 серии 3 сезона исторической мелодрамы «Великолепный век». Смотреть сейчас бесплатно рейтинговый сериал можно только на Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

