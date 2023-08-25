Великолепный век. Сезон 3. Серия 9
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
9-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

Шехзаде Мустафа не хочет терять любимую, но обстоятельства идут против. Тем временем Михримах в тайне от матери приводит Фирузе к Джихангиру. Хатидже хочет вернуть Ибрагима и просит его избавиться от прощального письма. Любовь Султана к Фирузе крепчает с каждым днем — Хюррем понимает, что медлить нельзя и нужно устранить сопреницу во что бы то ни стало!

Чем завершится противостояние двух фавориток Султана, узнаем в 9 серии 3 сезона турецкого телесериала «Великолепный век», смотреть онлайн в хорошем качестве который можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»