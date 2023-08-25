Великолепный век Сезон 3 Серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Шехзаде Мустафа не хочет терять любимую, но обстоятельства идут против. Тем временем Михримах в тайне от матери приводит Фирузе к Джихангиру. Хатидже хочет вернуть Ибрагима и просит его избавиться от прощального письма. Любовь Султана к Фирузе крепчает с каждым днем — Хюррем понимает, что медлить нельзя и нужно устранить сопреницу во что бы то ни стало!



Чем завершится противостояние двух фавориток Султана, узнаем в 9 серии 3 сезона турецкого телесериала «Великолепный век»


