Великолепный век. Сезон 3. Серия 11
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
11-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Коварный план Хюррем сработал — враги серьезно обеспокоены и напуганы. Соперницы заключили сделку — кто победит, тот и останется во дворце. Супруга Султана хочет снова разрушить союз Хатидже и Ибрагима, используя Нигяр. Фирузе пытается отобрать у госпожи священную ночь четверга. Удастся ли ей уничтожить любовь Хюррем и Сулеймана?

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8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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