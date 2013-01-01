Великолепный век Сезон 3 Серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Коварный план Хюррем сработал — враги серьезно обеспокоены и напуганы. Соперницы заключили сдел�ку — кто победит, тот и останется во дворце. Супруга Султана хочет снова разрушить союз Хатидже и Ибрагима, используя Нигяр. Фирузе пытается отобрать у госпожи священную ночь четверга. Удастся ли ей уничтожить любовь Хюррем и Сулеймана?



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