Великолепный век. Сезон 3. Серия 45
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
45-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 45 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Бали-бей продолжает поиски Хюррем и выходит на след возможного похитителя. Рустем рассказывает Михримах о тайном замысле Мустафы и настраивает жену против брата. Тем временем Хатидже умоляет Сулеймана забыть все обиды, но он окончательно разочаровывается в сестре. Расследование Бали-бея заканчивается: выясняется, что виновник похищения все время был во дворце.

Воссоединится ли Сулейман с женой, узнаем в очередном эпизоде исторического сериала. Оставайся на Wink, чтобы смотреть бесплатно «Великолепный век» — 45 серия 3 сезона доступна на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!

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8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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