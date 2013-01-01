Великолепный век Сезон 3 Серия 45 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бали-бей продолжает поиски Хюррем и выходит на след возможного похитителя. Рустем рассказывает М�ихримах о тайном замысле Мустафы и настраивает жену против брата. Тем временем Хатидже умоляет Сулеймана забыть все обиды, но он окончательно разочаровывается в сестре. Расследование Бали-бея заканчивается: выясняется, что виновник похищения все время был во дворце.



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