Великолепный век Сезон 3 Серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Ибрагим решает отомстить за нападение, а Мехмед становится игрушкой в руках соперников. Хатидже подозревает Хюррем в покушении и вызывает в Топкапы сестру. В Манисе Мустафу пытается убить засланный шпион, но Диана успевает предупредить стражу. Изменщица указывает на супругу Султана, что становится удачным поводом раквитаться с госпожой...



Поверит ли Султан в причастность Хюррем, расскажет очередной эпизод турецкого сериала «Великолепный век». На русском языке смотреть бесплатно 19 серию 3 сезона можно только на нашем онлайн-сервисе Wink!

