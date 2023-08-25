Великолепный век Сезон 3 Серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 3. Серия 19
Великолепный век
3-й сезон
19-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Ибрагим решает отомстить за нападение, а Мехмед становится игрушкой в руках соперников. Хатидже подозревает Хюррем в покушении и вызывает в Топкапы сестру. В Манисе Мустафу пытается убить засланный шпион, но Диана успевает предупредить стражу. Изменщица указывает на супругу Султана, что становится удачным поводом раквитаться с госпожой...

Поверит ли Султан в причастность Хюррем, расскажет очередной эпизод турецкого сериала «Великолепный век». На русском языке смотреть бесплатно 19 серию 3 сезона можно только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

