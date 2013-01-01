Великолепный век Сезон 3 Серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ибрагим-паша предстает перед судом после перепалки с мятежниками. План Хюррем снова проваливается, но госпожа не отчаивается и находит новую зацепку в поисках средств по свержению врага. Отношения Михримах и Мехмеда портятся — тайны и шантаж приносят только ссоры и разочарования.



Сможет ли Хюррем обуздать спесивый нрав Ибрагима и победить, узнаем в 21 серии 3 сезона турецкого сериала «Великолепный век». Смотреть онлайн бесплатно историческую драму можно только на нашем онлайн-сервисе Wink!



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