Великолепный век. Сезон 3. Серия 21
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
21-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Ибрагим-паша предстает перед судом после перепалки с мятежниками. План Хюррем снова проваливается, но госпожа не отчаивается и находит новую зацепку в поисках средств по свержению врага. Отношения Михримах и Мехмеда портятся — тайны и шантаж приносят только ссоры и разочарования.

Сможет ли Хюррем обуздать спесивый нрав Ибрагима и победить, узнаем в 21 серии 3 сезона турецкого сериала «Великолепный век». Смотреть онлайн бесплатно историческую драму можно только на нашем онлайн-сервисе Wink!

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8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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