Великолепный век Сезон 3 Серия 41 смотреть онлайн бесплатно

Михримах рада, что свадьба может не состояться из-за страшной болезни Рустема. Тем временем Сулейман и Хюррем ждут вестей от лекаря — он должен осмотреть потенциального зятя и вынести вердикт. Мустафа и Шах переживают за чувства дочери повелителя, но принимают решение остаться в стороне. Между тем дворец Султана готовят к новому празднику.



Выйдет ли Михримах замуж за Рустема, узнаем в продолжении сериала «Великолепный век» — 41 серия 3 сезона ждет вас на Wink уже сейчас!

