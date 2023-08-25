Великолепный век. Сезон 3. Серия 41
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
41-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 41 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Михримах рада, что свадьба может не состояться из-за страшной болезни Рустема. Тем временем Сулейман и Хюррем ждут вестей от лекаря — он должен осмотреть потенциального зятя и вынести вердикт. Мустафа и Шах переживают за чувства дочери повелителя, но принимают решение остаться в стороне. Между тем дворец Султана готовят к новому празднику.

Выйдет ли Михримах замуж за Рустема, узнаем в продолжении сериала «Великолепный век» — 41 серия 3 сезона ждет вас на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»