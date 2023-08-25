Великолепный век Сезон 3 Серия 44 смотреть онлайн бесплатно

Михримах признается Мехмеду, что после родов стала лучше понимать поступки матери. Рустем продолжает настраивать османского правителя против Мустафы, рассказав ему об угрозах наследника. Между тем неизвестные похищают Хюррем, и Рустем решает воспользоваться ситуацией, чтобы рассорить сыновей Сулеймана. Повелитель опечален пропажей жены и поручает Бали-бею вести расследование.



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