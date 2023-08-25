Великолепный век. Сезон 3. Серия 44
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
44-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 44 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Михримах признается Мехмеду, что после родов стала лучше понимать поступки матери. Рустем продолжает настраивать османского правителя против Мустафы, рассказав ему об угрозах наследника. Между тем неизвестные похищают Хюррем, и Рустем решает воспользоваться ситуацией, чтобы рассорить сыновей Сулеймана. Повелитель опечален пропажей жены и поручает Бали-бею вести расследование.

Выживет ли на сей раз Хюррем, узнаем в продолжении сериала «Великолепный век» — 44 серия 3 сезона доступна на Wink прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»