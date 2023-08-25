Великолепный век Сезон 3 Серия 31 смотреть онлайн бесплатно

Фахрие убивает старшего слугу, тем самым обезличивая себя перед Хюррем. Рабыня вынуждена рассказать правду повелительнице — кто именно ее послал во дворец. Между тем Михримах получает письмо, которое разбивает ей сердце. Сулейман узнает, где именно хранятся сокровища умершего Ибрагима, и теперь должен принять меры против Хатидже и Шах.



