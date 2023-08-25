Великолепный век Сезон 3 Серия 31 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 3. Серия 31
2013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Фахрие убивает старшего слугу, тем самым обезличивая себя перед Хюррем. Рабыня вынуждена рассказать правду повелительнице — кто именно ее послал во дворец. Между тем Михримах получает письмо, которое разбивает ей сердце. Сулейман узнает, где именно хранятся сокровища умершего Ибрагима, и теперь должен принять меры против Хатидже и Шах.

Каким будет решение Сулеймана, увидим в новой главе исторической мелодрамы «Великолепный век» — 31 серия 3 сезона уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
90 мин / 01:30

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

