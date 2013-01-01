Великолепный век Сезон 3 Серия 39 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Дети Сулеймана рады снова видеть мать во дворце, но не Михримах — девушка опасается, что ее выдадут замуж за Рустема, и поручает слуге следить за Бали-беем. Лютфи-паша понимает, что Шах избегает супружеского долга и подозревают ее в предательстве. Между тем Хюррем вынуждена снова проститься с повелителем.



Куда на этот раз держит путь Сулейман, узнаем в новом эпизоде турецкой мелодрамы. Смотрите сериал «Великолепный век» — 3 сезон, 39 серия ждут вас на Wink уже сейчас!



Сериал Великолепный век 3 сезон 39 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.