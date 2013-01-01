Великолепный век. Сезон 3. Серия 39
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
39-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 39 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Дети Сулеймана рады снова видеть мать во дворце, но не Михримах — девушка опасается, что ее выдадут замуж за Рустема, и поручает слуге следить за Бали-беем. Лютфи-паша понимает, что Шах избегает супружеского долга и подозревают ее в предательстве. Между тем Хюррем вынуждена снова проститься с повелителем.

Куда на этот раз держит путь Сулейман, узнаем в новом эпизоде турецкой мелодрамы. Смотрите сериал «Великолепный век» — 3 сезон, 39 серия ждут вас на Wink уже сейчас!

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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