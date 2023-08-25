Великолепный век Сезон 3 Серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Ибрагим ищет свою незаконнорожденную дочь, но Хюррем удается опередить его. Разрешая сложившийся конфликт, враждующие стороны заключают сделку — Фирузе исчезает, а Кадер возвращается к отцу. Во дворце Манисы радостные вести — Мустафа становится отцом.



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