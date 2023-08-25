Великолепный век. Сезон 3. Серия 12
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
12-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

Ибрагим ищет свою незаконнорожденную дочь, но Хюррем удается опередить его. Разрешая сложившийся конфликт, враждующие стороны заключают сделку — Фирузе исчезает, а Кадер возвращается к отцу. Во дворце Манисы радостные вести — Мустафа становится отцом.

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Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»