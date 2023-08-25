Великолепный век Сезон 3 Серия 26 смотреть онлайн бесплатно

Покушения на Сулеймана продолжаются — на сей раз его пытаются убить на рынке. Султан собирается в очередной поход, а Мустафа против воли повелителя возвращается в столицу со своим войском. Хюррем принимает решение перевезти детей в свои покои ради безопасности, однако это не устраивают Шах, желающую забрать сыновей Хюррем.



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