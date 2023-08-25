Великолепный век. Сезон 3. Серия 26
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
26-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 26 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Покушения на Сулеймана продолжаются — на сей раз его пытаются убить на рынке. Султан собирается в очередной поход, а Мустафа против воли повелителя возвращается в столицу со своим войском. Хюррем принимает решение перевезти детей в свои покои ради безопасности, однако это не устраивают Шах, желающую забрать сыновей Хюррем.

Каким будет следующий ход супруги османского правителя, узнаем в очередном эпизоде сериала «Великолепный век» — 26 серия 3 сезона ждет вас на Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»