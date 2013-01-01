Великолепный век Сезон 3 Серия 35 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Войска Сулеймана готовы продолжать военные действия — теперь у них есть мост для перехода на дру�гую сторону реки. Эсмахан пытается убедить гарем в том, что Бали-бей женится на ней, но Михримах вовремя пресекает козни девушки. Шах инициирует выплаты наложницам, что проводит в ярость Хюррем. Тем временем во дворце происходит очередное убийство служанки.



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