Великолепный век. Сезон 3. Серия 35
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
35-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 35 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Войска Сулеймана готовы продолжать военные действия — теперь у них есть мост для перехода на другую сторону реки. Эсмахан пытается убедить гарем в том, что Бали-бей женится на ней, но Михримах вовремя пресекает козни девушки. Шах инициирует выплаты наложницам, что проводит в ярость Хюррем. Тем временем во дворце происходит очередное убийство служанки.

Кому и зачем понадобилось убивать невинную девушку, узнаем в продолжении сериала «Великолепный век» — 3 сезон, 35 серия ждут вас на Wink уже сейчас!

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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