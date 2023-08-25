Великолепный век Сезон 3 Серия 36 смотреть онлайн бесплатно

Шах продолжает игру против Хюррем — в этот раз она планируют скомпрометировать жену османского правителя, однако Фахрие помогает госпоже запугать женщину. Михримах встречается с вернувшимся во дворец Бали-беем и обвиняет его в равнодушии. Новость о свадьбе Хатидже шокирует гарем. Тем временем Сулейман завоевывает новые земли, но праздник омрачают неприятные новости.



