Великолепный век Сезон 3 Серия 36 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 3. Серия 36
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
36-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Шах продолжает игру против Хюррем — в этот раз она планируют скомпрометировать жену османского правителя, однако Фахрие помогает госпоже запугать женщину. Михримах встречается с вернувшимся во дворец Бали-беем и обвиняет его в равнодушии. Новость о свадьбе Хатидже шокирует гарем. Тем временем Сулейман завоевывает новые земли, но праздник омрачают неприятные новости.

О чем узнает повелитель, увидите в очередном эпизоде сериала «Великолепный век» — 36 серию 3 сезона можно смотреть на Wink в хорошем качестве уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

