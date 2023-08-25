Великолепный век Сезон 3 Серия 43 смотреть онлайн бесплатно

Лютфи продолжает борьбу с распутницами, но горожане считают его методы слишком жестокими. О грязном поступке визиря узнает Сулейман, но Шах просит повелителя сохранить жизнь ее мужу. В это время Хюррем мечтает о повышении Рустема, чтобы закрепить свои позиции во дворце. Мустафа встречается с послом вражеского государства и готовится к походу на австрийцев.



Понравится ли план Мустафы османскому правителю, узнаем в очередном эпизоде сериала «Великолепный век» — 43 серия 3 сезона доступна в подписке на Wink в хорошем качестве и без рекламы!

