Великолепный век Сезон 3 Серия 42 смотреть онлайн бесплатно

Во дворце праздник: Михримах рожает здоровую малышку, для которой сразу нанимают кормилицу. Однако брак дочери Сулеймана с Рустемом до сих пор беспокоит Шах и Лютфи — они считают, что визирь может забрать власть. Тем временем в столицу возвращается брошенная мужем Нигяр, после чего все узнают о гибели еще одного стражника.



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