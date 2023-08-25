Великолепный век. Сезон 3. Серия 42
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
42-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 42 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Во дворце праздник: Михримах рожает здоровую малышку, для которой сразу нанимают кормилицу. Однако брак дочери Сулеймана с Рустемом до сих пор беспокоит Шах и Лютфи — они считают, что визирь может забрать власть. Тем временем в столицу возвращается брошенная мужем Нигяр, после чего все узнают о гибели еще одного стражника.

Станет ли Нигяр мстить обидчикам, узнаете в новом эпизоде турецкой мелодрамы «Великолепный век» — смотреть 4 сезон, 42 серию можно на Wink прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»