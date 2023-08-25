Великолепный век. Сезон 3. Серия 40
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
40-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 40 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

Михримах продолжает бороться за свою любовь и пытается избавиться от новой подруги Бали-бея. Такое поведение девушки не нравится ее матери — Хюррем решает пойти на хитрость, чтобы дочь согласилась на брак с Рустемом. Позже по дворцу проносится слух, что жених Михримах страшно болен.

Доживет ли Рустем до свадьбы, узнаем в очередном эпизоде мелодрамы. Оставайтесь наWink, чтобы смотреть сериал «Великолепный век» — 40 серия 3 сезона ждет вас уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»