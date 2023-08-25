Великолепный век. Сезон 4. Серия 6
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
6-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Наложница повелителя оказывается в интересном положении, однако Сулейман убеждает жену в том, что по-прежнему любит только ее. Михримах переживает за Рустема, опасаясь, что визиря уничтожат враги, и обещает матери позаботиться о муже. Тем временем Баязид объявляет слежку за старшим братом и отправляет в Манису проверенных людей.

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Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»