Великолепный век Сезон 4 Серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Наложница повелителя оказывается в интересном положении, однако Сулейман убеждает жену в том, что по-прежнему любит только ее. Михримах переживает за Рустема, опасаясь, что визиря уничтожат враги, и обещает матери позаботиться о муже. Тем временем Баязид объявляет слежку за старшим братом и отправляет в Манису проверенных людей.



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