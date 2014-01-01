Великолепный век. Сезон 4. Серия 14
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
14-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Джихангир не верит в виновность Мустафы и защищает старшего брата перед родителями. Баязид собирается спрятать Хуриджихан во дворце против воли Султана и находит сообщника. Тем временем повелитель приходит в покои Хюррем, но вовсе не ради того, чтобы сделать шаг к примирению с женой. Мустафа понимает, что во всех его бедах виноват только один человек — Рустем.

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8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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