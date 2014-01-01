Великолепный век Сезон 4 Серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Джихангир не верит в виновность Мустафы и защищает старшего брата перед родителями. Баязид соб�ирается спрятать Хуриджихан во дворце против воли Султана и находит сообщника. Тем временем повелитель приходит в покои Хюррем, но вовсе не ради того, чтобы сделать шаг к примирению с женой. Мустафа понимает, что во всех его бедах виноват только один человек — Рустем.



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