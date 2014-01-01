Великолепный век. Сезон 4. Серия 37
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
37-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 37 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Михримах продолжает общение с Педро, и повелитель назначает юношу постоянным лекарем дочери. Болезнь Хюррем постепенно отступает, но Сюмбюль понимает, что в скором времени жене Султана станет хуже, и рассказывает об этом Сулейману. Баязид не позволяет Дефне видеться с детьми и продолжает держать наложницу в темнице. Тем временем Селим по-прежнему мечтает завоевать престол и собирает сторонников.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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