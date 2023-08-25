Великолепный век Сезон 4 Серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 4. Серия 15
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Соколлу получает приказ — выяснить, кто виноват в истории с кафтаном. Баязид по-прежнему общается с Хуриджихан, о чем не догадывается Хюррем. Сулейман клянется старшему сыну, что никогда не предаст его. Мустафа рассказывает Джихангиру о намерении завоевать испанские и португальские земли. Рустем пытается сохранить положение во дворце и передает Хюррем слухи о новом походе.

Сможет ли Рустем свергнуть Мустафу, узнаете в продолжении сериала «Великолепный век» — 4 сезон, 15 серия доступны на нашем онлайн-сервисе Wink уже сейчас!

Турция
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Full HD
90 мин / 01:30

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

